Rabla 2022: Anul acesta, se pot casa doua autovehicule. Bonusul total va ajunge pana la 16.500 de lei

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ca luna viitoare vor fi lansate programele Rabla Clasic si si Rabla Plus, bugetul de anul acesta depasind suma de 1.2 miliarde de lei. De asemenea, ministrul Barna a subliniat ca pana la finalul lunii va fi incheiata analiza ce are in vedere dosarele depuse anul trecut, pentru accesarea de vouchere prin cele doua programe, Rabla Clasic si Rabla Plus."Per total, au fost aprobate la finantare in jur de 80.000 de