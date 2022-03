Rabla Clasic 2022. Astazi se reiau inscrierile pentru persoanele juridice

Inscrierile in Programul Rabla Clasic - persoane juridice vor fi reluate astazi, la ora 10:00, cu sumele ramase disponibile dupa corectarea erorii generate de introducerea de catre un solicitant a unor informatii eronate in campurile din aplicatie, a anuntat, marti, Administratia Fondului pentru Mediu (AFM).AFM transmite ca situatia creata la startul sesiunii din martie a fost remediata si atrage ca la reluarea inscrierilor in aplicatia informatica, documentele trebuie sa fie in termen de ... citeste toata stirea