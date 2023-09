Administratia Fondului pentru Mediu organizeaza cea de-a doua sesiune de inscriere pentru persoane fizice, persoane juridice si UAT-uri in cadrul Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national si a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante si eficiente din punct de vedere energetic 2020-2024, in perioada 01 septembrie - 30 noiembrie 2023.Pentru aceasta etapa, bugetul alocat ... citeste toata stirea