Rabla pentru electrocasnice, noile reguli

Regulile programului Rabla pentru electrocasnice au suferit cateva modificari, printre schimbarile aparute numarandu-se si introducerea unor limitari privind acordarea voucherelor persoanelor interesate.Astfel, cei care solicita un voucher, dar nu il folosesc in cadrul sesiunii respective a programului, nu vor mai putea cere un altul pentru acelasi tip de aparat in cadrul sesiunilor din acelasi an calendaristic. Totodata, pe parcursul unui an, se poate cere si folosi un singur voucher pentru ... citeste toata stirea