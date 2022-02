Rabla pentru electrocasnice: televizoarele nu vor mai fi finantate

Tanczos Barna (UDMR), ministrul Mediului, a explicat marti modificarile ce vor fi aduse in acest an programului "Rabla pentru electrocanisnice". Programul incepe pe 6 mai si se termina la epuizarea totala a voucherelor. Nu se va desfasura pe etape, ci intr-o sesiune unica, lunga."Anul trecut am constatat ca aproape jumatate celor care au rezervat voucherele nu le-au valorificat. Dupa ce a fost o presiune uriasa, beneficiarii nu au mers la magazine sa le transforme in bani, nu au cumparat ... citeste toata stirea