"Rabla" si pentru autobuze si camioane

Motivand succesul programului Rabla Plus, prin intermediul caruia romanii au putut cumpara autoturisme electrice si hybrid, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) are in plan lansarea unui program similar pentru stimularea achizitiei de autoturisme electrice pentru flote comerciale. Momentan, programul se afla la stadiul de studiu de impact si la analiza pietei, dupa cum a declarat ministrul Mediului, Barna Tanczos. Programul Rabla Plus pentru autovehiculele destinate transportului de ... citeste toata stirea