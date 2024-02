Ramane Aro, dar va fi Hyatt

Aro Palace SA anunta ca a semnat miercuri, 14 februarie, scrisoarea de intentie pentru a intra intr-un acord de franciza cu Hyatt Hotel Corporation, in urma caruia hotelul Aro Palace Brasov va intra in familia internationala de hoteluri a cunoscutei marci Hyatt. Se asteapta ca hotelul sa fie operat sub numele "Hyatt Regency, Aro Palace Brasov"."Combinand excelenta in servicii marca Hyatt cu expertiza noastra asupra culturii si traditiilor locale, vom imbunatati capacitatea Aro Palace de a ... citește toată știrea