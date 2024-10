Ramanem cel mai mare exportator de cereale

Uniunea Europeana a exportat o cantitate de 4,82 milioane de tone de grau moale, in primele doua luni din sezonul 2024/25, in scadere cu 23% fata de cantitatea de 6,25 milioane de tone exportata in perioada similara a sezonului anterior, a anuntat Comisia Europeana, care a precizat totusi ca datele sale sunt incomplete, transmite Reuters.In perioada 1 iulie - 8 septembrie 2024, Romania a fost cel mai ... citește toată știrea