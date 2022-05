Rasnov: Luata cu Ambulanta de la serviciu

Vineri, 29 aprilie, in jurul orei 15.45, de la o firma din Rasnov s-a sunat la 112, pentru a chema Ambulanta pentru o femeie ranita la locul de munca. Cazul a fost raportat si Politiei din oras, iar "in urma cercetarilor efectuate, politistii au stabilit faptul ca o femeie, in varsta de 54 ani, fiind in timpul programului de lucru, in timp ce desfasura activitati specifice liniei de munca, ar fi suferit leziuni la nivelul unuia dintre membrele superioare. Femeia a fost transportata la spital, ... citeste toata stirea