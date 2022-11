Rata anuala a inflatiei a scazut in octombrie, insa pretul alimentelor continua sa creasca

Rata anuala a inflatiei a scazut la 15,3%, in octombrie, insa ritmul lunar de crestere a preturilor ramane constant, potrivit economedia.ro.Alimentele s-au scumpit cu peste 20% in ultimul an, arata datele Institutului National de Statistica (INS).Cresterea preturilor vine in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 14,37%, marfurile alimentare cu 20,58%, iar serviciile cu 8,31%, fata de octombrie 2021.De la luna la luna, scumpirile au ramas constante. Astfel, preturile de ... citeste toata stirea