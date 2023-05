Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23%, in conditiile in care cele mai mari cresteri de pret an la an au fost la alimente, de 19,8%.Rata anuala a inflatiei a scazut la 11,23% in aprilie 2023, de la 14,53% in martie 2023, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 19,84%, cele nealimentare cu 5,83%, iar serviciile cu 10,64%, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), date vineri publicitatii."Indicele preturilor de consum in luna aprilie 2023 comparativ ... citeste toata stirea