Rata inflatiei a urcat la 14,5% in luna mai 2022, de la 13,76% in aprilie, conform datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).Rata anuala a inflatiei a urcat in luna mai la 14,5%, dupa ce marfurile nealimentare s-au scumpit cu 17,8%, alimentele cu 14,2%, iar serviciile cu 7,47%.Comparativ cu luna aprilie 2022, in mai preturile de consum au ... citeste toata stirea