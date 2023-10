Rata somajului a scazut in luna august cu 0,1 puncte procentuale, la 5,4%, fata de luna iulie. Numarul somerilor estimat pentru luna august este de 446.600 de persoane, iar rata somajului in randul tinerilor ramane ridicata.Rata somajului in luna august 2023 a fost de 5,4%, in scadere cu 0,1 puncte procentuale fata de cea inregistrata in luna ... citeste toata stirea