RATBV ar putea plati peste 1 milion de lei pentru piesele auto necesare reviziei si repararii autobuzelor. Cele mai mari costuri sunt cu vehiculele electrice

RATBV cauta firme de specialitate care sa se ocupe in urmatoarele 12 luni de asigurarea pieselor de schimb pentru revizia si repararea autobuzelor electrice SOR si a celor Diesel, aduse din Turcia (Menarini). Pentru ambele categorii de mijloace de transport, valoarea maxima a contractelor este estimata la 1.086.970 de lei (cu tot cu TVA).Pentru revizia si repararea (in regie proprie) a celor 105 de autobuze Menarini, livrate in anul 2019, RATBV ia in calcul un cost total cu piesele auto de ... citește toată știrea