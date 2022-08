RATBV are din nou "oferte auto": autobuzul de 1.300 de euro

Operatorul de transport RATBV SA va organiza noi licitatii pentru a vinde o parte dintre vechile autobuze si troleibuze. De aceasta data, sunt disponibile 5 autobuze marca MAN si un troleibuz FBW. Cel mai scump este troleibuzul, evaluat la suma de 21.098,22 lei cu TVA care are 298.767 km la bord si a intrat in parcul auto al RATBV in anul 2014.Cel mai ieftin este insa un autobuz MAN, cu 789.731 km la bord, care este scos la licitatie pentru suma de 6.664 lei cu TVA. Un alt autobuz MAN, cu ... citeste toata stirea