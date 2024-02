RATBV asteapta inca 30 de autobuze

Flota RATBV va fi completata in perioada urmatoare cu 30 de autobuze. Licitatiile pentru achizitionarea acestora au fost lansate anul trecut, iar in a doua parte a lunii trecute au fost semnate si contractele."15 dintre autobuze Disesel (cu motorizare Euro 6) au fost aduse in Romania si sunt in procedura de receptie. Pentru alte 15 autobuze hibrid a fost semnat contractul si sunt pe linia de productie si vor fi livrate in lunile mai-iunie", a declarat directorul RATBV, Marian Geman.Toate ... citește toată știrea