RATBV lichideaza lotul 2016, Mercedes-Benz Citaro

Operatorul de transport RATBV SA reia licitatiile pentru vanzarea autobuzelor vechi pe care nu le mai utilizeaza. Daca majoritatea mijloacelor de transport sunt vandute la fier vechi, sunt si masini care mai functioneaza, insa sunt si mai scumpe.Intre cele 6 autovehicule care au fost scoase acum la vanzare se numara si un autobuz BMC, ProCity inmatriculat in 2012, care are un pret de 103.926,27 lei cu TVA. Acesta are peste 460.000 de km parcursi in cei peste 10 ani de cand circula pe rutele ... citeste toata stirea