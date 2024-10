RATBV va mai avea de asteptat pana cand va fi gata noul garaj

Noul garaj al RATBV de pe strada Harmanului nu va fi terminat in termenul anuntat anul trecut de fostul primar al Brasovului, Allen Coliban. Mai exact, in ultima lui conferinta de presa in calitate de primar al municipiului, ce s-a desfasurat luni, 21 octombrie, Allen Coliban a anuntat ca lucrarile la prima etapa a proiectului (care presupune construirea garajului propriu-zis) va fi incheiata in luna mai a anului viitor. Practic, implementarea proiectului este in intarziere, avand in vedere ca ... citește toată știrea