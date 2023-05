Operatorul de transport public RATBV SA vrea sa vanda mai multe bunuri pe care le are in custodie si care nu mai sunt utile, fiind casate si avand destinatia de fier vechi. Este vorba de mai multe componente ale retelei de troleibuze, iesite din uz, de la console, la fire de cupru sau elemente ale unor transformatoare. Bunurile au fost evaluate la suma totala de 175.000 de lei, operatorul asteptand oferte si urmand sa atribuie achizitia in functie de cel mai bun pret, ofertele putand fi depuse ... citeste toata stirea