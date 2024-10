"Ratele" de Bran, Fagaras si Victoria, licitate din nou

In vara acestui an, Consiliul Judetean Brasov a decis sa rezilieze contractele incheiate initial pentru transportul de calatori cu autobuzul pe rutele Victoria - Zarnesti - zona Bran - Brasov (19 trasee, incluse in Grupa 1) si Fagaras - Brasov (15 trasee, incluse in Grupa 3). Acest lucru a fost cauzat de faptul ca operatorii declarati castigatori nu au putut depune garantia de participare, care era de 5% din valoarea contractului, iar nici o banca nu putea garanta o astfel de suma, deoarece era ... citește toată știrea