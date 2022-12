Razboiul din Ucraina a crescut de 6 ori cifra de afaceri a Romarm, care functioneaza cu 5 fabrici la Brasov

Romania isi propune sa-si reorganizeze industria de stat a apararii prin investitii in noi tehnologii, pentru a creste productia si exporturile in regiune, a declarat ministrul Economiei, Florin Spataru, intr-un interviu acordat Reuters, schitand planuri pentru un sector a carui cifra de afaceri a crescut in timpul razboiului din Ucraina. Compania de stat ROMARM controleaza 15 companii producatoare de arme si munitii, de la praf de pusca si transportoare blindate pana la obuze de infanterie si ... citeste toata stirea