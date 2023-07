Producatorul de acoperisuri Bilka din Brasov, care are in derulare constructia unei noi fabrici la Brasov (in Tractorul, pe fosta plarforma Hidromecanica 2), se concentreaza anul acesta pe finalizarea proiectului, care ar fi trebuit deja sa fie functional, si, aproape de momentul bilantului, estimeaza o valoare finala a investitiei cu 75% peste ceea ce fusese prognozat."In 2023, tot focusul este pe noua fabrica de panouri termoizolante si profile industriale pe care o construim de cativa ani ... citeste toata stirea