Razbunare de Craciun: I-a furat masina, i-a pus benzina in loc de motorina

Politisti din cadrul Sectiei Politie Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "furt in scop de folosinta", in care persoana cercetata a fost retinuta pentru o perioada de 24 de ore. Astfel, in prima zi de Craciun, pe 25 decembrie, politistii au fost sesizati cu privire la faptul ca unui detinator de autovehicul, din comuna Teliu, i-a fost sustras vehiculul de o persoana cunoscuta si, dupa ce l-a alimentat cu un alt timp de ... citeste toata stirea