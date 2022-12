Razvan Calita, SVN Romania-Brasov: Deschiderea iminenta a Aeroportului de la Ghimbav atrage investitori pe zona logistica

Deschiderea Aeroportului International Brasov-Ghimbav va aduce un nou suflu de investitori in zona, iar numarul investitiilor imobiliare va continua sa accelereze si dupa 2024, a declarat Razvan Calita, managing partner SVN Romania - Brasov, in cadrul emisiunii "ZF Investiti in Romania!", un proiect al Ziarului Financiar si CEC Bank."In iunie 2023 se estimeaza ca va fi operabil aeroportul - din punctul de vedere al dezvoltarii in urmatorii zece ani va fi extrem de important. Sunt cereri pe ... citeste toata stirea