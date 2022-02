RCA si pentru trotinete, din 2023. ASF va elabora normele de aplicare

De anul viitor, proprietarii de trotinete electrice vor fi obligati sa incheie polite RCA. Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) urmand sa elaboreze normele de aplicare a unei Directive europene deja aprobate.Decizia vine in contextul in care in ultimii trei au avut loc nu mai putin de 300 de accidente in Romania in care au fost implicate trotinete, dar si ca urmare a unei directive europene.O directiva europeana recent adoptata, ii obliga pe cei care ies in trafic cu trotineta sa ... citeste toata stirea