Construit in anul 1940, pasajul de pe strada Libertatii din Predeal, care trece peste calea ferata Brasov - Bucuresti, va fi reabilitat cu bani de la bugetul de stat, prin Compania Nationala de Investitii (CNI). Anuntul a fost facut marti, 26 septembrie, de ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Adrian Vestea, care are in subordine CNI."Ieri (luni, 25 septembrie, n.r.) a fost semnat contractul de finantare pentru aceasta investitie in valoare de 6,7 milioane de lei, ... citeste toata stirea