Compania aeriana Blue Air ar putea fi preluata de un operator aerian din Europa. Firma se afla in stare de insolventa de 5 luni, fiind preluata in portofoliul Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului (AAAS), tocmai pentru ca nu si-a mai achitat obligatiile dupa incasarea ajutorului de stat. Presedintele AAAS, Daniel Geanta, a confirmat in exclusivitate pentru Gandul ca exista o companie interesata sa cumpere Blue Air. Primele informatii dezvaluite arata ca un operator aerian mixt, ... citeste toata stirea