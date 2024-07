Reactoarele nucleare 3 si 4 de la Cernavoda au primit "opinia pozitiva" a CE

Proiectul Unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda a primit opinia pozitiva a Comisiei Europene in ceea ce priveste aspectele tehnice si de securitate nucleara ale proiectului, a informat marti, 2 iulie, Ministerul Economiei.Proiectul este derulat de compania de proiect Energonuclear, detinuta integral de Societatea Nationala Nuclearelectrica SA (SNN), iar, in conformitate cu Tratatul Euratom, dezvoltatorii de proiecte nucleare au obligatia de a notifica Comisiei Europene proiectele de investitii in ... citește toată știrea