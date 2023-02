Recon va trebui sa inchida statia de asfalt din cartierul brasovean Bartolomeu

Comisia de Analiza Tehnica din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului, Brasov a respins in 1 februarie solicitarea de obtinere a autorizatiei de mediu depusa de SC Recon SA pentru statia de asfalt de pe strada Lanurilor nr. 5 din cartierul brasovean Bartolomeu. Anuntul de respingere a fost publicat pe site-ul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov in 2 februarie, iar in document se mentioneaza ca unitatea pentru care a fost solicitata autorizatia este incompatibila cu functiunea zonei. ... citeste toata stirea