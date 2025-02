Record la Fidelis

Ministerul Finantelor (MF) a atras peste 2,3 miliarde lei si 390 milioane euro prin sase emisiuni de titluri de stat pentru populatie (FIDELIS), in cadrul primei oferte publice derulata in acest an pe piata de capital. Aceasta este cea mai mare suma atrasa de MF printr-o oferta publica de vanzare de titluri de stat Fidelis, depasind precedentul record, din octombrie 2024, ... citește toată știrea