Marea atentie cautatorilor de tepe romanesti, s-ar putea sa avem in discutie una dintre cele mai interesante sau poate o mare oportunitate ce se va inchide curand. Se scriu multe despre oamenii de succes, atat de catre concurenta, cat si de catre invidiosi, dar pentru a trata real si concret, avem nevoie de cateva date oficiale, iar in acest caz, opcom.ro este locul unde le gasim cu desavarsire.Preturile in energie a facut ca ideea de a construi un parc fotovoltaic sa fie una de mare interes ... citeste toata stirea