Regiunea Centru 8 din 10 firme straine noi, inmatriculate la Brasov

In primele 9 luni din anul 2022 ponderea judetului Brasov in valoarea capitalului social subscris de societatile comerciale cu participare straina inmatriculate a fost 4,6%. Potrivit Directiei Judetene de Statistica, in judetul Brasov, in luna septembrie 2022 au fost inmatriculate 22 societati comerciale cu participare straina la capitalul social subscris, reprezentand 3,2% din totalul societatilor comerciale inregistrate in tara. Valoarea capitalului social total subscris a fost de 120.000 lei