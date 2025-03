Reinvie BID-ul lui Vantu. O noua banca, cu aceeasi denumire, dar 100% de stat, isi va incepe in curand operatiunile

In noiembrie 2023, prin PNRR, a pornit in Romania proiectul unei noi banci ci capital 100% de stat - Banca de Investitii si Dezvoltare (BID), aflata in subordinea Ministerului de Finante, fiind declarata "o institutie controlata de stat care are ca scop gestionarea fondurilor europene si finantarea sectoarelor care nu sunt inca acoperite de bancile comerciale". Cu toate ca aceasta s-a lansat de anul trecut, institutia va deveni operationala de abia acum. Banca va finanta afacerile mici, care nu ... citește toată știrea