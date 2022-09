Repararea trotuarului de pe Bulevardul Iuliu Maniu mai asteapta. Incheierea birocratiei, intr-o prima etapa

Incepute in luna iulie, lucrarile de reabilitare a trotuarului de pe Bulevardul Iuliu Maniu din Brasov au ramas... in pauza, dupa ce a fost inlaturat asfaltul si a fost asternut stratul de piatra sparta. Practic, de mai bine de o luna, pietonii care au treaba prin zona au doua alternative: sa mearga prin pietris sau sa mearga pe strada, pe langa borduri. La inceputul lunii trecute, Primaria Brasov anunta ca firma care executa lucrarile este "in faza de achizitie de pavele", insa de atunci nu ... citeste toata stirea