Resistematizare doar pe o "bucata" in nodul rutier Darste - Sacele

Resistematizarea circulatiei in intersectia de la Darste dintre DN 1, DN 1A si centurile Brasov si Sacele a fost luata in calcul inca din 2012, insa proiectul a fost abandonat. In vara lui 2022, drumarii reluasera discutiile cu Primaria Sacele pentru a regandi acest nod rutier, insa lucrurile nu au mai evoluat.La sfarsitul lunii martie, un proiect al Primariei Sacele de resistematizare partiala a acestui nod rtuier a fost analizat in Comisia de Circulatie a Primariei Brasov, tinand cont ca ... citește toată știrea