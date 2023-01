Revizuirea autorizatiei de mediu pentru fabrica Kronospan din Brasov, in dezbatere publica

Compania brasoveana Kronospan a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Brasov documentatia tehnica in vederea revizuirii autorizatiei integrate de mediu, emisa initial in 2011 si revizuita periodic in 2014, 2017 si 2021.Autorizatia se va face cu privire la misiile industriale, respectiv arderea combustibililor in instalatii cu o putere termica nominala totala egala sau mai mare de 50MW si pentru producerea in instalatii industriale de panouri din aschii de lemn (OSB), placi aglomerate sau ... citeste toata stirea