RIAL Brasov: bugetul pe 12 luni se cheltuie in 7 luni. 20 de salariati sunt in preaviz, altii ar putea fi concediati in aprilie

Conducerea RIAL Brasov a depus la Primaria Brasov proiectul de buget aferent anului 2022, acesta urmand a fi dezbatut si votat de consilierii locali brasoveni, in sedinta de plen de azi, 11 februarie.Bugetul pe acest an, a explicat directorul RIAL, Sorin Jula, s-a realizat "tinand cont de nivelul veniturilor inregistrate in anul 2021 ca urmare a limitarilor impuse de legislatia in vigoare, respectiv ca societatea nu si-a realizat veniturile bugetare (peste 90%). Ca atare, suntem in situatia ... citeste toata stirea