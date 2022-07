Rocada imobiliara: Brasovul a trecut inaintea Clujului

Cu cele mai scumpe locuinte din tara, numarul de tranzactii cu apartamente, case si terenuri s-au redus in judetul Cluj in ultimul an. In schimb, s-au cumparat mai multe locuinte in judetul Brasov, ceea ce a facut ca acest judet sa se afla acum pe locul trei, dupa Bucuresti si Ilfov.Pe primele locuri se afla Bucurestiul si Ilfov, cu 68.176, respectiv 21.805 de tranzactii inregistrate in primul semestru din acest an, cu 25% mai multe comparativ cu 2021, dupa cum arata datele Agentiei Nationale ... citeste toata stirea