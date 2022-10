Romania a ajuns duminica la un grad de umplere a depozitelor de gaze de 90%

Gradul de umplere a depozitelor de gaze in Romania a trecut, duminica, 16 octombrie, de 90%.Romania are duminica dimineata in depozite 2,801 miliarde metri cubi gaze, volum ce corespunde unei ponderi de 90,9% din capacitatea de inmagazinare a tarii, potrivit datelor furnizate de Transgaz pentru Agerpres.Pragul minim aprobat pentru Romania in noul regulament al Comisiei Europene, de 80%, a fost atins pe 17 septembrie.Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat in luna ... citeste toata stirea