Consumatorii din Romania au platit si au contribuit anul trecut cu 214 milioane de euro la profitul intregului grup german Lidl. Desi are prezenta in cateva zeci de tari din lume, doar piata locala singura a tinut in spate mai bine de 13% din profitul net al gigantului cu profil de discount, arata calculele Ziarului Financiar pe baza datelor publice si a celor publicate de principalul ziar de business din Germania, Lebensmittel Zeitung. Asta, in conditiile in ... citeste toata stirea