Exporturile de grau moale ale Uniunii Europene in sezonul 2022/2023, care a inceput la 1 iulie 2022, au ajuns la data de 21 mai anul curent la 28 de milioane de tone, in crestere cu 13% fata de cele 24,86 milioane de tone de grau exportate in aceeasi perioada a sezonului 2021/2022, arata datele publicate marti de Comisia Europeana, informeaza Reuters.Conform acestor date, Franta a ramas cel mai mare exportator de grau moale din UE in acest sezon, cu 9,6 milioane de tone exportate pana la data ... citeste toata stirea