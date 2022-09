Autoritatea pentru Reforma Feroviara (ARF), in calitate de autoritate contractanta, si Alstom Ferroviaria, in calitate de furnizor, au incheiat vineri un Act Aditional pentru achizitia a inca 17 rame electrice de lung parcurs, care se adauga celor 20 de rame electrice inter-regionale (RE-IR) prevazute in contractul initial."Actul Aditional prevede suplimentarea contractului incheiat de ARF cu Alstom Ferroviaria ... citeste toata stirea