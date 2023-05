Romania este in topul celor mai ieftini carburanti din UE. Esara noastra este pe locul 2 la cea mai ieftina benzina si pe locul 3 la cea mai ieftina motorina.Preturile carburantilor in Romania sunt in scadere in ultima perioada, benzina fiind la nivelul lunii ianuarie, iar motorina ajungand la nivelul de la inceputul anului trecut, transmite Digi24.La nivelul Uniunii Europene, benzina si motorina din ... citeste toata stirea