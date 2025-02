Romania, in topul UE la deficitul de incasare a TVA

Romania, in topul UE la deficitul de incasare a TVADistribuie daca iti place!Romania a inregistrat in 2022 cel mai mare deficit de incasare a TVA din Uniunea Europeana (UE), pierzand 30,6% din veniturile aferente acestei taxe. Desi procentul este cu 4,2% mai mic fata de 2021, tara ramane pe primul loc in clasamentul statelor cu cel mai mare ... citește toată știrea