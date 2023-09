Vizitele regelui Charles al III-lea in Romania ar putea ajuta extrem de mult turismul de la noi din tara. O spune Excelenta Sa Andrew Noble, ambasadorul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord la Bucuresti, care afirma ca exista deja zvonuri in Marea Britanie ca Romania ar fi noua Toscana."Majoritatea britanicilor nu stiu ca regele vine in Romania, pentru ca intotdeauna, aproape intotdeauna sunt vizitele private. Dar in Romania stiti care este efectul lui si are o popularitate, ... citeste toata stirea