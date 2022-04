Romania nu va fi afectata de impunerea platii in ruble a gazului rusesc. Virgil Popescu: Statul roman nu are contracte cu Gazprom, exista intermediari ai companiei rusesti

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, ii asigura pe romani ca nu vor fi afectati de intentia rusilor de a solicita plata in ruble pentru gaze, deoarece statul roman nu are contracte directe cu Gazprom.Statul roman si companiile din Romania nu au au contracte directe cu Gazprom, iar Romania sustine luarea unei pozitii unitare a UE in fata santajului Rusiei de a plati gazele in ruble, a scris pe Facebook, vineri seara, ministrul roman al Energiei, Virgil Popescu, potrivit Agerpres."Noul act de ... citeste toata stirea