Deputatul brasovean Marian Rasaliu (PSD) a anuntat vineri, 24 noiembrie, intr-o conferinta de presa, ca industria de aparare a Romaniei a intrat intr-un trend crescator, iar tara noastra are capacitatea de a onora cererile Armatei Romane."Industria de aparare este gandita astfel incat sa asigure necesarul Armatei Romane, in ceea ce priveste echipamentele si munitia", a spus Rasaliu, cu mentiunea ca "unitatile din Brasov functioneaza in parametri normali".De asemenea, el a amintit ca Uzina ... citeste toata stirea