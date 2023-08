Romania se afla in topul statelor UE producatoare de inghetata in 2022, arata datele Eurostat. Anul trecut tara noastra a produs 35 de milioane de litri, situindu-se pe locul al noualea.Tarile membre UE au produs anul trecut o cantitate de 3,2 miliarde litri de inghetata, in crestere cu 5% fata de situatia din 2021.In randul statelor membre, Germania a fost cel mai mare producator de ... citeste toata stirea