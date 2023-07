Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Mircea Fechet, a declarat recent ca Romania va avea, din toamna acestui an, al doilea cel mai mare sistem de garantie-returnare din Europa, fiind gestionate sapte miliarde de doze. "De la 30 noiembrie vom avea si in Romania in vigoare al doilea cel mai mare sistem de garantie-returnare din Europa, dupa Germania. Statul roman va fi cel care va beneficia de un astfel de sistem. Vom gestiona peste sapte miliarde ... citeste toata stirea