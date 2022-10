Romania vrea sa redeschida mai multe mine, a anuntat ministrul Economiei

In contextul crizei mondiale, Romania va redeschide mai multe mine, a anuntat, ministrul Economiei, Florin Spataru.Dupa ce a pus mineritul pe butuci, Guvernul si-a dat seama ca avem rezerve importante de "materiale critice", iar pe fondul crizei energetice, resimtita acut in toata Europa, mai ales dupa atacurile militare din Ucraina, Executivul vrea sa reia extragerea de materii valoroase.Este vorba despre cele unde se gasesc materii prime care au devenit critice in contextul actual. ... citeste toata stirea